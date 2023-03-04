Спецпризначенці СБУ показали відео спалення 5 ворожих танків та двох БМП

Українські захисники на одному з активних напрямків фронту лише за одну ніч ліквідували 8 одиниць ворожої техніки. Було знищено 5 танків, 2 БМП та вантажівку з боєкомплектом.

Про це повідомила Служба безпеки України. Опубліковано також відео ліквідації ворожої військової техніки, зняте з безпілотника.

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"Весна прийшла – російська техніка палає ще яскравіше. Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за одну ніч спалили ще 8 одиниць ворожої техніки: 5 танків, 2 БМП та одну вантажівку з боєкомплектом. Працюємо далі до повної Перемоги", – прокоментували ці кадри в СБУ.

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Раніше воїни зі 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Бахмута відбили ворожий наступ та змогли взяти у полон п'ятьох російських інтервентів. Зокрема, серед полонених опинився росіянин, що має українське коріння. Свою появу на війні він пояснив тим, що "матір росіянка".

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