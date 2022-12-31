Спить біля консульства росії: шотландець протестує на жовто-блакитній Tesla проти війни в Україні (відео)

Батько п'ятьох дітей, житель Шотландії Девід Фрейзер, продовжує нагадувати світу про війну в Україну. Він ночує під консульством росії в автівці, на який написано гасло про вільну Україну.

Про нього пишуть в матеріалі місцевого видання Edinburgh Live. Зазначається, що він вже сім ночей ночує у своїй Tesla, що припаркована біля консульства у Вест-Енді.

За словами Фрейзера, він "розчарований" тим, що російське консульство все ще працює. Своїм вчинком він хоче нагадати європейцям, що війна все ще триває.

Девід Фрейзер розповів виданню, що почав їздити в Україну ще з 1997 року, коли був менеджером реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних.

Відео дня

"Мене відправили туди, щоб дати поради щодо налагодження умов життя та стосунків. Коли почалася війна, я залучився до Cars For Ukraine – вони постачають автомобілі для військових. Ми допомагаємо переобладнати автомобілі з Великої Британії на військові", - розповів шотландець.

Він додав, що на цій машині вже їздив по всій Великій Британії, а одного разу навіть припаркувався на тротуарі на Даунінг-стріт.

За його словами, він працює водієм габаритних вантажівок. Він визнав, що спить лише п’ять годин на добу в машині, але каже, що він "добре відомий в українській спільноті" і підтримує зв’язок з людьми по всьому світу.

"Люди бачили мої TikTok та приєднувалися до мене. Вони приходять і йдуть, і багато людей приносять їжу та напої, підтримка була фантастичною! Одна українська дівчина принесла традиційну їжу, це було чудово", - каже він.

Попри різке падіння температури та випадання снігу, Девід продовжує протест та не ще не визначився з його кінцевою датою.

"Консульство в жодному разі не повинно працювати в Единбурзі. Дякую всім за підтримку і дякую тим, хто робить подібні речі по всьому світу. Слава Україні", - сказав він.

Раніше група місцевих жителів Британії встановила статую президента рф володимира путіна. Голова диктатора виконана у виді пеніса.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал !