Спит возле консульства россии: шотландец протестует на желто-голубой Tesla против войны в Украине (видео)

Отец пятерых детей, житель Шотландии Дэвид Фрейзер, продолжает напоминать миру о войне в Украине. Он ночует под консульством россии в автомобиле, на который написан лозунг о свободной Украине.

О нем пишут в материале местного издания Edinburgh Live. Отмечается, что он уже семь ночей ночует в своей Tesla, припаркованной у консульства в Вест-Энде.

По словам Фрейзера, он "разочарован" тем, что российское консульство все еще работает. Своим поступком он хочет напомнить европейцам, что война все еще продолжается.

Дэвид Фрейзер рассказал, что начал ездить в Украину еще с 1997 года, когда был менеджером реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых.

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"Меня отправили туда, чтобы дать советы по налаживанию условий жизни и отношений. Когда началась война, я приобщился к Cars For Ukraine – они поставляют автомобили для военных. Мы помогаем переоборудовать автомобили из Великобритании в военные", - рассказал шотландец.

Он добавил, что на этой машине уже ездил по всей Великобритании, а однажды даже припарковался на тротуаре на Даунинг-стрит.

По его словам, он работает водителем габаритных грузовиков. Он признал, что спит всего пять часов в сутки в машине, но говорит, что он "хорошо известен в украинском сообществе" и поддерживает связь с людьми по всему миру.

"Люди видели мои TikTok и присоединялись ко мне. Они приходят и уходят, и многие приносят еду и напитки, поддержка была фантастической! Одна украинская девушка принесла традиционную еду, это было прекрасно", - говорит он.

Несмотря на резкое падение температуры и выпадение снега, Дэвид продолжает протест и еще не определился с его конечной датой.

"Консульство ни в коем случае не должно работать в Эдинбурге. Спасибо всем за поддержку и благодарю тех, кто делает подобные вещи по всему миру. Слава Украине", – сказал он.

Ранее группа местных жителей Британии установила статую президента россии Владимира Путина. Голова диктатора исполнена в виде пениса.

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