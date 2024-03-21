Одразу 27 авто потрапили у ДТП у Львові на Скнилівському мості (фото та відео)

21 березня на Скнилівському мості, що слугує в'їздом до Львова, сталася серія з трьох масштабних аварій за участю близько 25 транспортних засобів. Ці події спричинили значні ускладнення в русі.

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Патрульна поліція Львівської області повідомила про зіткнення 25 автівок на мосту, внаслідок чого рух шляхопроводом був обмежений. З шести смуг для проїзду залишилася лише одна, що працювала в реверсному режимі.

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Львівська мерія запевнила, що обійшлося без постраждалих. Проте, станом на 9:00 ранку, громадський транспорт курсував із затримками.

Мер Львова Андрій Садовий стверджує, що в ДТП постраждали 27 автомобілів.

"Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості. Зіштовхнулися близько 27 автомобілів. Рух шляхопроводом здійснюється в обмеженому режимі. Об’їхати ДТП можна через Кільцеву, та вулицю Авіаційну", – написав Садовий у Телеграм-каналі.

Згодом він уточнив, що громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по Скнилівському мості з затримкою.

Патрульні закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах, зважаючи на погодні умови. Вранці 21 березня у Львові та області спостерігався густий туман, який значно знижував видимість (до 200-500 м). За прогнозами синоптиків, ожеледиця на дорогах очікується протягом 21-23 березня вночі та вранці.

Нагадаємо, у Польщі перекинувся автобус Варшава-Одеса з-понад 60 пасажирами.

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