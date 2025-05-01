Термін добровільного повернення військових після СЗЧ продовжено: у ВРУ назвали умови

Верховна Рада України ухвалила законодавчі зміни, які подовжують період добровільного повернення військовослужбовців, котрі самовільно залишили свої частини. Відповідне рішення було прийняте 30 квітня з підтримкою 282 народних депутатів.

Згідно з прийнятим законопроєктом №13177, військовослужбовці матимуть можливість добровільно повернутися до виконання службових обов'язків до 30 серпня 2025 року. Після повернення їм будуть відновлені всі передбачені законодавством пільги та соціальні гарантії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Документ також визначає, що під час дії воєнного стану служба військових, які самовільно залишили частину, формально не припиняється. Однак якщо вони не повернуться до завершення воєнного стану, їхня служба вважатиметься призупиненою з наступного дня після його закінчення.

Важливо відзначити, що період відсутності військовослужбовця не зараховується до вислуги років, а протягом цього часу виплати, забезпечення та пільги не надаються. Це положення було додатково внесено профільним Комітетом Верховної Ради.

Законопроєкт також передбачає можливість продовження служби військовими, які повернулися, навіть якщо щодо них відкрито кримінальну справу – таке рішення прийматиме командир частини.

Варто наголосити, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину або дезертирували під час воєнного стану, а також члени їхніх родин втрачають право на пільги й компенсації протягом всього періоду відсутності.

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