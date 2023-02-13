Стало відомо, кому в Україні не збільшать пенсії у березні

В Україні запланована масштабна індексація пенсій у березні 2023 року. На неї до бюджету країни заклали 40 мільярдів гривень.

Втім, не всім пенсіонерам варто очікувати на підвищення виплат після індексації. Деяким категоріям не збільшать пенсії, зазначила заступниці глави правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

За її словами, індексація пенсійних виплат у березні 2023 році не торкнеться отримувачів спеціальних пенсій. Йдеться зокрема про виплати вченим, військовослужбовцям, держслужбовцям тощо.

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Ковпашко наголосила, що для цих категорій індексацію пенсій проведуть після скасування воєнного стану в Україні.

"Уряд ухвалив відповідну постанову, але в силу вона вступить наступного місяця після закінчення воєнного стану. Тобто ми очікуємо, що завершиться воєнний стан і з першого числа наступного місяця мають бути проіндексовані пенсії", – пояснила вона.

Додамо, березнева індексація збільшить виплати громадянам, які отримують пенсію за:

інвалідністю;

віком;

вислугою років:

втратою годувальника.

Окрім цього заплановано перерахунок мінімальних страхових виплат чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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