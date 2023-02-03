Стало відомо, хто з пенсіонерів має право на доплату у понад 700 гривень

В Україні деякі категорії громадян мають право достроково вийти на пенсію та отримати надбавку. Йдеться про доплату розміром 35% від прожиткового мінімуму.

Зокрема, право на таку надбавку та вихід на пенсію у 50 років мають матері п'ятьох дітей. Це можливо за умови виховання дітей до віку 6 років та наявності щонайменше 15 років страхового стажу, повідомили на порталі "На пенсії".

Зазначаться, що багатодітні матері, які виховали п'ятьох дітей отримують право на надбавку за особливі заслуги перед Україною. Ця доплата нараховується разом з пенсією.

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Уточнюється, що прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2093 гривні та навряд буде змінюватися у 2023 році через воєнний стан та складну ситуацію в економіці.

Таким чином, згідно з розрахунками, надбавка станом на 2023 рік становитиме 732,55 гривні.

Нагадаємо, що у 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

Також деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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