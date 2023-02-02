Стало відомо, хто з пенсіонерів отримає додаткові майже 500 гривень до виплат

В Україні згідно з законодавством пенсіонери мають право на доплати до пенсії. Йдеться, зокрема, про надбавки при досягненні певного віку.

Таким чином громадяни віком від 75 до 80 років мають право отримувати щомісячну надбавку розміром 456 гривень. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що вікові надбавки призначаються автоматично. Для цього не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду.

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Зокрема, пенсіонери віком від 70 до 75 років мають отримувати додаткові 300 гривень, а особи від 80 до 85 – 579 гривень щомісячно.

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Уточнюється, що таку доплату можна отримати за умови, що розмір щомісячної пенсії з урахуванням всіх додаткових надбавок та виплат не перевищує показник середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, тобто – 10 340 гривень.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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