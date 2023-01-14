Стало відомо, хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії у 2023 році

В Україні пенсіонери мають право на доплати до пенсійних виплат. Згідно із законодавством, таких додаткових виплат передбачено декілька.

Зокрема, згідно з постановою Кабміну № 849, громадяни віком від 70 років мають право на додаткові виплати розміром від 300 до майже 600 гривень на місяць. Про це повідомляє "24 Канал".

Втім, виплати коливатимуться залежно від віку пенсіонера, зокрема:

особи, які досягли 80-річного віку та більше, отримають до 579 гривень;

пенсіонери, яким виповнилося від 75 до 80 років – до 456 гривень;

громадяни 70-річного віку – 300 гривень доплати.

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Окрім цього, пенсіонери можуть розраховувати на доплати за понаднормовий стаж. Йдеться про додатковий 1% від пенсії за кожен повний рік роботи.

Понаднормовим стажем для тих хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 2022 року вважається понад 20 років для жінок та 25 для чоловіків.

Для тих, хто вийшов на пенсію після 2011 року, наднормативним вважається стаж понад 30 років для жінок та 35 для чоловіків.

Зазначимо, що в Україні існує декілька видів пенсій: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. У результаті, людині, яка має право на декілька видів пенсій, призначається один із них за її вибором.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

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