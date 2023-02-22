Стало відомо, хто з пенсіонерів після індексації отримає надбавку всього 100 гривень

В Україні 1 березня проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат. Попередньо, пенсії мають підвищити в середньому на 400-800 гривень.

Втім, деякі пенсіонери отримають мінімальну доплату розміром 100 гривень. Про це сказано у проєкті постанови Кабміну про індексацію пенсій.

Зазначається, що мінімальну доплату отримають молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020-2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.

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“Проєкт розроблено насамперед для забезпечення у 2023 році збільшення мінімальних виплат найбільш уразливим категоріям пенсіонерів, а також проведення індексації пенсій", – йдеться у проєкті постанови.

Додамо, голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович заявила, що влада шукає можливості підвищити виплати українцям, які отримують пенсію нижче мінімальної.

Нагадаємо, глава ПФУ Євген Капінус пояснив, чи варто українцям очікувати на підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.

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