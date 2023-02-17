Стало відомо, хто в Україні може отримувати 13 тисяч гривень пенсії

В Україні низка громадян має право отримувати пенсію у розмірі до 13 тисяч гривень щомісяця. Йдеться про окремі категорії пенсіонерів, яким виплачують пенсію за інвалідністю.

Про правила призначення та розміри пенсійних виплат по інвалідності розповіли у Пенсійному фонді України.

За солідарною системою людям з інвалідністю пенсія призначається за страхового стажу від 1 до 15 років. Розмір обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю ІІ групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю ІІІ групи.

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Мінімальна пенсія з інвалідності в Україні становить 2093 гривні та призначається особам з інвалідністю ІІ та ІІІ працюючих груп. 2100 гривень отримують особи з такими самими групами за умови, що вони не працюють. Громадяни з інвалідністю І групи мінімально одержують 2300 гривень.

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Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою:

І група – 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, із 01.12.2022 – 13604,50 грн (2093х650%);

ІІ група – 525% ПМ, з 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ група – 360% ПМ, з 01.12.2022 – 7534,80 грн. (2093 х 360%).

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути меншим:

І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік (з 01.03.2022 – 12 993,56 грн);

ІІ група – 80% (з 01.03.2022 – 10 394,85 грн. (12 993,56 х 80%);

ІІІ група – 60% (з 01.03.2022 – 7 796,14 грн. (12 993,56 х 60%)).

Нагадаємо, деякі українці мають велику пенсію. Однак це стосується громадян, які працюють. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у матеріалі UAportal.

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