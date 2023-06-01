Стало відомо про смерть 97-річної жінки, яка називала себе матір'ю путіна

У Грузії у віці 97 років померла жінка, яка вважала себе матір'ю російського диктатора володимира путіна. За інформацією телеканалу "Мтаварі", Віру Путіну поховали 30 травня у селі Метехи Каспського муніципалітету на сході країни.

Віра Путіна жила в селі Метехи, недалеко від Горі. Вона народилася 1926 року у селі Терехіно Очерського району Пермської області рф. Там вона познайомилася, за її словами, з одруженим чоловіком, від якого народила дитину – тобто володимира путіна.

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Жінка розповідала через певний час вийшла заміж за грузина і разом із сином переїхала до Метехи. За її словами, вітчим погано ставився до її сина й вона вирішила його разом зі своїми батьками відправити до Росії. Казала, що з того часу його більше не бачила.

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Віра Путіна стверджувала, що одразу впізнала свого сина, коли побачила по телевізору. І що начебто її матір перед смертю зізналася, що сон Віри сам відмовився від неї та просив не повідомляти про його місцезнаходження.

"Я сама не могла його шукати. Дізнався б чоловік – убив би! А про те, що Володя через багато років улаштувався у КДБ, мені хтось із наших колишніх сусідів по селі проговорився. Мабуть, тоді ж син і по-батькові змінив, і дату народження з 50-го на 52-й переправив", – розповідала Віра Путіна журналістам.

Сусіди Віри розповідали журналістам, що до жінки у якийсь час було приставлено охорону, і нібито у неї навіть брали аналіз ДНК.

Потім президент холдингу "Цілком таємно" Артем Боровик заявляв, що готується опублікувати історію з дитинства російського диктатора, але 9 березня 2000 року він загинув в авіакатастрофі, якраз коли "збирався летіти за дитячими фотографіями путіна".

Польська письменниця та журналістка Крістіна Курчаб-Редліх раніше в інтерв'ю Радіо Свобода підтверджувала цей інцидент та заявляла, що російські силовики "прибрали" журналіста Ваху Ібрагімова, який зібрав факти про дитинство путіна та написав відповідну книгу.

Згідно з офіційною біографією російського президента, путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді, його батько – Володимир Спіридонович Путін (1911-1999), мати – Путіна (Шеломова) Марія Іванівна (1911 - 1998).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав путіна збірним образом терориста для України та її мешканців. Своєю чергою оточення російського диктатора – цуценята.

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