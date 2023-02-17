Стало відомо, чому майже 400 тисяч ВПО не отримали допомогу в січні

Майже 400 тисяч українців, які через війну стали внутрішніми переселенцями, не отримали виплати у січні. На обурення відреагували у Мінреінтеграції.

Зокрема, обіцяють виплатити кошти вже у лютому. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"В січні на гарячі лінії Мінреінтеграції почали надходити численні звернення від громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які недоотримали виплати допомоги на проживання за січень", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, близько 400 тисяч ВПО не отримали виплати допомоги за січень через недофінансування відповідної бюджетної програми

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Зазначається, що для розв'язання проблеми, обсяг виплат за січень був збільшений на суму майже 1,3 мільярда гривень. Заборговані виплати обіцяють перерахувати ВПО у лютому.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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