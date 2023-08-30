Стилісти назвали сім прийомів, які допоможуть візуально виглядати вище

Ці поради від radiotrek стануть у пригоді мініатюрним представницям прекрасної статі.

Монохромний образ

Тотал лук чи образ різних відтінках одного кольору зробить вас візуально вищою. Модельєри використовують цей прийом для моделей невисокого зросту.

Вертикаль із кольору

Пальто, піджак або жилет контрастного кольору повинні мати фасон, що візуально виглядає, як високий прямокутник.

Взуття в тон одягу

Взуття, підібране до кольору низу гардеробу візуально видовжить ногу. Крім того, виграшно будуть дивитись туфлі кольору нюд.

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Подовжений мис взуття

Такий стиль взуття завжди в моді та візуально збільшує зріст.

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Розрізи

Сукні або спідниці з розрізом візуально витягнуть силует.

Джинси

Відмовтесь від джинсів з ефектом виділення, коаще звернуть увагу на однотон – він візуально зробить вас вищою.

Щиколотки

Низ штанів повинен максимально закривати ногу, торкаючись взуття. Це візуально видовжить ваші ноги. Таке ж правило діє і по відношенню до суконь та спідниць.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити з непотрібним одягом.

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