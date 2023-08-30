Стилисты назвали семь приемов, которые помогут визуально выглядеть выше

Эти советы от radiotrek пригодятся миниатюрным представительницам прекрасного пола.

Монохромный образ

Тотал лук или образ разных оттенках одного цвета сделает вас визуально выше. Модельеры используют этот приём для моделей невысокого роста.

Вертикаль из цвета

Пальто, пиджак или жилет контрастного цвета должны иметь визуально выглядящий фасон как высокий прямоугольник.

Обувь в тон одежды

Обувь, подобранная к цвету низа гардероба визуально удлинит ногу. Кроме того, выигрышно будут смотреть туфли цвета нюд.

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Удлиненный мыс обуви

Такой стиль обуви всегда в моде и зрительно увеличивает рост.

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Разрезы

Платья или юбки с разрезом визуально вытянут силуэт.

Джинсы

Откажитесь от джинсов с эффектом выделения, коаще обратят внимание на однотон – он визуально сделает вас выше.

Щиколотки

Низ штанов должен максимально закрывать ногу, касаясь обуви. Это визуально удлинит ваши ноги. Такое же правило действует и по отношению к платьям и юбкам.

Напомним, мы уже писали, что делать с ненужной одеждой.

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