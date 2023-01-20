"Стояв біля витоків": Лукашенко видав нову порцію своїх "досягнень" у сфері штучного інтелекту (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав чергову порцію нових "досягнень". Диктатор нібито стояв біля витоків роботи зі створення штучного інтелекту.

Таку заяву Лукашенко зробив під час відкриття технологічної виставки 20 січня, яка відбувається у Мінську. Вона має назву "Білорусь інтелектуальна", повідомляє "Белтелерадіокомпанія".

За його словами, країни Заходу починають розуміти, що "дурницями займатися нема чого" – треба співпрацювати білорусами. Лукашенко додав, що Білорусь має багато високотехнологічних розробок.

Крім цього, диктатор згадав про перемовини з представниками Китаю щодо створення проєкту "Розумне місто".

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Також нібито Лукашенка запрошували до ОАЕ, де ведуть розробки у сфері штучного інтелекту.

"Як не дивно, я стояв біля витоків роботи еміратців зі штучного інтелекту. Китайські там вчені, вони всіх зібрали, гроші дали, вони серйозно працювали. І вони мене просили, щоб я допоміг їм працювати в Білорусі. Я говорю: "Так, Господь з вами, приїжджайте!", – зазначив політик.

Він додав, що саме китайська сторона пообіцяла створити проєкт "розумне місто", а також інвестувати близько 5 млрд доларів.

На виставці "Білорусь інтелектуальна" показали розробки вчених із білоруської Академії наук, а також підприємств та технопарків РБ. Багато винаходів вже запустили у виробництво та успішно реалізують на ринку.

"Людям треба показати цю виставку. Ми весь час показуємо трактор, автомобіль, стріляємо, вибухаємо чогось, а насправді у нас не лише для оборони/безпеки, а й для мирного життя достатньо", – пояснив Лукашенко.

Нагадаємо, що де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться зради з боку Комітету державної безпеки. Через недовіру до спецслужб він створює додатковий підрозділ охорони.

Також Лукашенко у грудні відмітився новою цинічною заявою про війну в Україні.

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