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Політика

Країни G7 погодили спільну декларацію підтримки України

Ігор Романько

Україні надали гарантії безпеки від країн G7

Країни G7 ухвалили міжнародні рамки, що передбачають надання Україні довгострокових гарантій безпеки для захисту від можливої агресії росії у майбутньому. Цю інформацію надає Financial Times, яке отримало доступ до тексту документа, що був погоджений під час саміту НАТО у Вільнюсі.

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Повний текст спільної декларація про підтримку України можна прочитати на сайті президента України.

У документі йдеться про незмінну підтримку України країнами G7 в її зусиллях захищати суверенітет та територіальну цілісність, відновлювати економіку, захищати громадян та прагнути до інтеграції в євроатлантичне співтовариство.

Зазначається, що переговори з Україною розпочнуться негайно. Країни, які не є членами G7, також запрошуються приєднатися до цих зобов'язань. Серед них передбачається постачання "сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі", підготовка українських військових, обмін розвідданими та надання допомоги у сфері кіберзахисту.

Від свого боку, Україна зобов'язується провести реформи, зокрема в судовій системі та забезпечити цивільний контроль над Збройними силами.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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Політика