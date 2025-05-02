Субсидії по-новому: кому з травня можуть відмовити в допомозі
В Україні завершився опалювальний період. Вже з травня Пенсійний фонд розпочинає перевірку чинних отримувачів субсидій.
Як йдеться в постанові Кабміну, ПФУ також визначатиме новий розмір субсидії, розрахований на літній період. Із 1 травня Пенсійний фонд України розпочав оновлення даних про право на отримання субсидії на новий період – до 30 квітня 2026 року, а також проводить розрахунок її розміру на літній сезон, – йдеться в повідомленні уряду.
Субсидія буде перепризначена без повторної заяви, якщо:
- допомога вже надавалася раніше;
- за спожиті комунальні послуги немає заборгованості;
- у складі сім’ї та в майновому стані не відбулося змін.
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Звернення до органів ПФУ потрібно буде поновити у таких випадках:
- у родині є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- субсидіант орендує житло;
- пільга призначається на тверде паливо, скраплений або рідкий газ;
- кількість фактичних мешканців менша, ніж зареєстровано у житлі.
Раніше ми розповідали, як не втратити субсидію у травні.
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