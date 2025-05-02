Субсидії по-новому: кому з травня можуть відмовити в допомозі

В Україні завершився опалювальний період. Вже з травня Пенсійний фонд розпочинає перевірку чинних отримувачів субсидій.

Як йдеться в постанові Кабміну, ПФУ також визначатиме новий розмір субсидії, розрахований на літній період. Із 1 травня Пенсійний фонд України розпочав оновлення даних про право на отримання субсидії на новий період – до 30 квітня 2026 року, а також проводить розрахунок її розміру на літній сезон, – йдеться в повідомленні уряду.

Субсидія буде перепризначена без повторної заяви, якщо:

допомога вже надавалася раніше;

за спожиті комунальні послуги немає заборгованості;

у складі сім’ї та в майновому стані не відбулося змін.

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Звернення до органів ПФУ потрібно буде поновити у таких випадках:

у родині є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

субсидіант орендує житло;

пільга призначається на тверде паливо, скраплений або рідкий газ;

кількість фактичних мешканців менша, ніж зареєстровано у житлі.

Раніше ми розповідали, як не втратити субсидію у травні.

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