Суд залишив нардепа Тищенка під домашнім арештом

3 липня 2024 року Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2024 року про застосування до народного депутата України Миколи Тищенка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляє hromadske, адвокати Тищенка прагнули оскаржити запобіжний захід, що був застосований до нього 25 червня.

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Тищенко на суді. Джерело: t.me/hromadske_ua

Під час виходу з суду Тищенко не відповів чітко на запитання журналістів, чи чинна ще його Тимчасова слідча комісія з питань оборони та національної безпеки, яку він очолює у Верховній Раді.

Нагадаємо, 21 червня 2024 року в інтернеті з'явилося відео інциденту з народним депутатом Тищенком, на ньому видно, як охорона депутата грубо поводилася відносно колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв з дитиною у візочку.

Поліція підтвердила, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "Нанесення легких тілесних ушкоджень" та "Незаконне позбавлення волі".

Тищенко заявив, що того дня вони виявили найбільший колл-центр Дніпра, а колишній військовий нібито прийшов "захистити ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти діяльності шахрайського колл-центру".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував інцидент з побиттям охороною народного депутата Миколи Тищенка колишнього бійця спецпідрозділу Kraken ГУР Міноборони України Дмитра Павлова. Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області заявило про відкриття двох кримінальних проваджень через цей інцидент.

25 червня слідчі ДБР та прокуратура прийшли до депутата Тищенка з обшуками. Цього ж дня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для народного депутата, якого підозрюють у протиправному позбавленні волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Йому призначили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю на 2 місяці.

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