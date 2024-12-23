Судно для евакуації російського озброєння та техніки з Сирії зламалось у відкритому морі – ГУР

Російське вантажне судно Sparta, яке було направлено для транспортування озброєння і техніки з Сирії, зазнало поломки у відкритому морі. За інформацією ГУР, на судні вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

Про це повідомляє ГУР. Екіпаж намагається усунути несправність, у цей час судно дрейфує у відкритому морі поблизу узбережжя Португалії.

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Тим часом залишки російських сил у Сирії завершили передислокацію з віддалених районів і зосередилися лише на двох базах — авіабазі "Хмеймім" та військово-морській базі у Тартусі.

Українська розвідка повідомляє, що частина озброєння та техніки з порту Тартуса вже почала транспортуватися морським шляхом до Лівії.

Крім того, серед російських військових у Сирії активно поширюються чутки про нібито вимогу нової влади Сирії до Москви повністю вивести війська з території країни, включно з базами "Хмеймім" і Тартус, до 20 лютого 2025 року.

Українська розвідка припускає, що ця ініціатива може бути пов’язана з прагненням нової сирійської влади домогтися зняття міжнародних санкцій.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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