Сванська сіль: як приготувати відому грузинську приправу вдома
Сванська сіль – це універсальна приправа, яка традиційно використовується в грузинській кухні. Це суха суміш спецій, яка отримується шляхом змішування кухонної солі з подрібненими прянощами в певних пропорціях.
Вона має насичений пряний аромат та надає стравам особливу гостроту і пікантність.
Основними компонентами сванської солі є:
- Сама сіль,
- Уцхо-сунелі – суміш прянощів, яка складається з пажитника голубого, хмелі-сунелі, чорного перцю, коріандру, майорану, базиліка, чебрецю і петрушки.
- Часник.
Сванська сіль використовується для приготування супів, соусів, м'ясних та рибних страв, овочевих салатів, маринадів, а також при засолюванні.
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Рецепт сванської солі від професійного кухаря з Батумі
Інгредієнти
- 2 ст. ложки сушеної кінзи (коріандру)
- 1 ст. ложка кумину (затр)
- 1 повна ст. ложка сушеного кропу
- 1 ст. ложка уцхо сунелі
- 1 ст. ложка із гіркою сушеного червоного перцю
- 1 ст. ложка шафрану імеретинського (можна замінити сушеними чорнобривцями)
- Часник – 150 грамів
- Крупна кухонна сіль – 6-7 ст. ложок.
Приготування:
Зубчики часнику треба розтовкти у ступці.
Окремо перемішайте всі спеції з сіллю.
У суміш, що вийшла, додаємо часник і все ретельно перемішуємо.
Перекладіть у баночку, що герметично закривається та поставте у холодильник.
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