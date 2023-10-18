Ситно, швидко та дуже смачно: Як приготувати салат з ананасами та куркою

Салати завжди є важливою частиною будь-якого святкового столу. Іноді, коли звичайні страви стають звичними, приходить час спробувати щось нове і незвичайне. Один із способів оживити вашу кулінарну рутину – це приготування салатів з ананасами, які своїм соковитим та освіжаючим смаком додадуть пікантності будь-якому столу.

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Давайте розглянемо рецепт салату з ананасами та куркою, яким поділились у виданні УНІАН. Ця страва проста у приготуванні і вражає своєю смаковою насиченістю.

Інгредієнти:

Філе курки - 300 г. Консервована кукурудза - 150 г. Консервовані ананаси - 200 г. Яйця - 4 шт. Майонез - 3 столові ложки. Сіль - за смаком. Рослинна олія (для обсмажування філе). Сир - 40 г (для прикраси).

Приготування:

Спочатку відваріть яйця, а потім наріжте їх на декілька частин. Обсмажте куряче філе на сильному вогні до золотистої скоринки, після чого протушкуйте його під кришкою протягом 5 хвилин, додавши трохи води. Це зробить м'ясо ніжним та соковитим. За смаком додайте сіль та перець. Після цього охолодіть філе і наріжте його невеликими шматочками. Потім розділіть яйця на білки та жовтки. Кубиками наріжте консервовані ананаси, попередньо відцідивши сироп. Тепер переходимо до збирання салату. Розкладіть інгредієнти шарами у такому порядку: куряче філе, ананаси, половина кукурудзи, білки, жовтки, і залишок кукурудзи. Не забудьте солити кожен шар та змастити майонезом. Останнім кроком прикрасьте салат, посипавши його натертим сиром. Якщо бажаєте, можете також додати ананаси зверху для додаткового аромату.

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