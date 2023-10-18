Ситно, швидко та дуже смачно: Як приготувати салат з ананасами та куркою
Салати завжди є важливою частиною будь-якого святкового столу. Іноді, коли звичайні страви стають звичними, приходить час спробувати щось нове і незвичайне. Один із способів оживити вашу кулінарну рутину – це приготування салатів з ананасами, які своїм соковитим та освіжаючим смаком додадуть пікантності будь-якому столу.
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Давайте розглянемо рецепт салату з ананасами та куркою, яким поділились у виданні УНІАН. Ця страва проста у приготуванні і вражає своєю смаковою насиченістю.
Інгредієнти:
- Філе курки - 300 г.
- Консервована кукурудза - 150 г.
- Консервовані ананаси - 200 г.
- Яйця - 4 шт.
- Майонез - 3 столові ложки.
- Сіль - за смаком.
- Рослинна олія (для обсмажування філе).
- Сир - 40 г (для прикраси).
Приготування:
- Спочатку відваріть яйця, а потім наріжте їх на декілька частин.
- Обсмажте куряче філе на сильному вогні до золотистої скоринки, після чого протушкуйте його під кришкою протягом 5 хвилин, додавши трохи води. Це зробить м'ясо ніжним та соковитим. За смаком додайте сіль та перець.
- Після цього охолодіть філе і наріжте його невеликими шматочками.
- Потім розділіть яйця на білки та жовтки.
- Кубиками наріжте консервовані ананаси, попередньо відцідивши сироп.
- Тепер переходимо до збирання салату. Розкладіть інгредієнти шарами у такому порядку: куряче філе, ананаси, половина кукурудзи, білки, жовтки, і залишок кукурудзи. Не забудьте солити кожен шар та змастити майонезом.
- Останнім кроком прикрасьте салат, посипавши його натертим сиром. Якщо бажаєте, можете також додати ананаси зверху для додаткового аромату.
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