Сытно, быстро и вкусно: Как приготовить салат с ананасами и курицей

Салаты всегда являются важной частью праздничного стола. Иногда, когда обычные блюда становятся привычными, приходит время попробовать что-нибудь новое и необычное. Один из способов оживить вашу кулинарную рутину – это приготовление салатов с ананасами, которые своим сочным и освежающим вкусом придадут пикантности любому столу.

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Давайте рассмотрим рецепт салата с ананасами и курицей, которым поделились в издании УНИАН. Это блюдо просто в приготовлении и поражает своей вкусовой насыщенностью.

Ингредиенты:

Филе курицы – 300 г. Консервированная кукуруза – 150 г. Консервированные ананасы – 200 г. Яйца – 4 шт. Майонез – 3 столовые ложки. Соль – по вкусу. Растительное масло (для обжарки филе). Сыр – 40 г (для украшения).

Приготовление:

Сначала отварите яйца, затем нарежьте их на несколько частей. Обжарьте куриное филе на сильном огне до золотистой корочки, после чего протушите его под крышкой в течение 5 минут, добавив немного воды. Это сделает мясо нежным и сочным. По вкусу добавьте соль и перец. После этого охладите филе и нарежьте его небольшими кусочками. Затем разделите яйца на белки и желтки. Кубиками нарежьте консервированные ананасы, предварительно отцедив сироп. Теперь переходим к уборке салата. Разложите ингредиенты слоями в следующем порядке: куриное филе, ананасы, половина кукурузы, белки, желтки и остаток кукурузы. Не забудьте солить каждый слой и смазать майонезом. Последним шагом украсьте салат, посыпав его натертым сыром. Если хотите, можете добавить ананасы сверху для дополнительного аромата.

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