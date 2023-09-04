Ситна вечеря: рецепт фаршированих перців у вершково-томатному соусі

Фаршировані перці з овочево-фруктовою начинкою за рецептом від Shuba – неймовірна страва, яка підійде навіть для святкового столу.

Інгредієнти:

Перець червоний солодкий – 4 шт.

Рис басматі – 70 г

Масло вершкове 73% – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква –1 шт.

Селера, стебло – 2 шт.

Зелений горошок – 100 г

Яблуко симиренка – 1 шт.

Чебрець, гілочка – 5 шт.

Для соусу

Масло вершкове 73% 2 ст. л.

Оливкова олія 1 ч. л.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник, зубчики 3 шт.

Консервовані томати у власному соку 400 г

Вершковий сир 100 г

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Овочевий бульйон 200 мл

Сіль за смаком

Перець білий мелений за смаком

Для подачі:

Петрушка, гілочка за смаком Йогурт без наповнювача 100 г

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Спосіб приготування:

Помийте та обсушіть перці, зріжте верхівки та видаліть насіння.

Цибулю дрібно наріжте, моркву очистьте та натріть на грубій тертці.

Поріжте селеру.

Очистьте зелений горошок від стручків.

Наріжте кубиками яблуко.

Відірвіть від стебел листя чебрецю та порвіть його.

Рис відваріть та охолодіть.

Соус: розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Висипте цибулю і готуйте 5 хвилин.

Додайте часник та готуйте приблизно 3-5 хвилин.

Додайте розчавлені помідори й готуйте 15 хвилин.

Збийте вершковий сир і бульйон, вилийте у сковороду перемішайте. Посоліть, додайте перець та цукор.

Розігрійте духовку до 220°С.

Наповніть перці начинкою.

Половину соусу вилийте у форму для запікання.

Покладіть їх вертикально у форму для запікання, полийте рештою соусу.

Накрийте посуд кришкою або фольгою і поставте у духовку на 30 хвилин.

Через 30 хвилин зніміть кришку і поставте у духовку ще на 10 хвилин.

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