Тарифи на газ, опалення та електроенергію зростуть: скільки будемо платити у 2025 році

Українцям варто готуватися до подорожчання комунальних послуг. Про ймовірне зростання тарифів розповів Олег Попенко, який очолює Спілку споживачів комунальних послуг.

У розмові з телеканалом "Новини.Live" експерт зазначив, що вартість електроенергії для бізнесу регулярно змінюється, хоча останні кілька місяців залишається відносно стабільною.

За його словами, у 2025 році очікується підвищення тарифів на тепло та газ, що передбачено меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Документ вимагає встановлення ринкових тарифів, які повністю покриватимуть витрати підприємств.

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Попенко наголосив, що ринкова ціна на газ сьогодні перевищує 400 євро, що в перерахунку становить близько 18 тисяч гривень. Це вплине на вартість опалення та гарячого водопостачання. Крім того, очікується зростання тарифу на електроенергію до 7 гривень за кіловат-годину, тоді як зараз він становить 4,32 грн.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія українців не має права на субсидію на комунальні послуги.

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