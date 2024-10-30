Тарифы на газ, отопление и электроэнергию увеличатся: сколько будем платить в 2025 году

Украинцам следует готовиться к удорожанию коммунальных услуг. О вероятном росте тарифов рассказал Олег Попенко, возглавляющий Союз потребителей коммунальных услуг.

В разговоре с телеканалом " Новости. Live " эксперт отметил, что стоимость электроэнергии для бизнеса регулярно меняется, хотя последние несколько месяцев остается относительно стабильной.

По его словам, в 2025 году ожидается повышение тарифов на тепло и газ, что предусмотрено меморандумом с Международным валютным фондом. Документ требует установления рыночных тарифов, полностью покрывающих расходы предприятий.

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Попенко отметил, что рыночная цена на газ сегодня превышает 400 евро, что составляет около 18 тысяч гривен. Это отразится на стоимости отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, ожидается рост тарифа на электроэнергию до 7 гривен за киловатт-час, тогда как сейчас он составляет 4,32 грн.

Напомним, мы уже писали, какая категория украинцев не имеет права на субсидию на коммунальные услуги.

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