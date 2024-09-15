Температурні гойдалки: синоптики прогнозують аномальну погоду в Україні з 16 по 22 вересня

Протягом найближчого тижня на більшій частині території України очікується суха та малохмарна погода, зумовлена впливом антициклонів. Східноєвропейський антициклон, який діятиме у першій половині тижня, принесе теплі та місцями спекотні дні.

У другій половині тижня атмосферні умови зміняться через вплив скандинавського антициклону, що спричинить незначне зниження температури. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Погода на 16 вересня. Джерело: facebook.com/UkrHMC

У понеділок, 16 вересня, на більшій частині країни опадів не передбачається. Лише на крайньому заході, в Одеській області та у Криму можливі дощі з грозами. Температура вдень досягатиме +24...+29 °C, на заході трохи прохолодніше – +16...+21 °C. Вітер східний, з поривами до 20 м/с на півдні та сході.

Вівторок, 17 вересня, принесе ще один сухий день для більшості регіонів, за винятком Одещини, Приазов'я та Криму, де можливі незначні дощі. Температура повітря збережеться на рівні +24...+29 °C, а в Карпатах та Закарпатті очікується +18...+23 °C. Вітер східний, з можливими сильними поривами.

У середу, 18 вересня, опади можливі на півдні та місцями у центральних і західних областях, де очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура залишиться в межах +23...+28 °C на більшій частині країни, з прохолодою на південному заході – +18...+23 °C.

Четвер, 19 вересня, принесе суху та сонячну погоду по всій країні. Температура знизиться в Карпатах та на сході, де вночі очікується до +7 °C. Вдень температура становитиме +23...+28 °C, а на морських узбережжях нічна температура залишиться комфортною – до +20 °C.

П’ятниця, 20 вересня, продовжить серію малохмарних та сухих днів. Вітер зміниться на північно-східний, а температура вночі знизиться до +9...+14 °C. Вдень збережеться тепла погода – +23...+28 °C, особливо на півдні та сході.

У суботу, 21 вересня, під впливом антициклону сонячна погода утримається по всій території України. Вітер залишатиметься північним, а температура вдень не опуститься нижче +23 °C. Вночі на морських узбережжях буде трохи тепліше – до +18 °C.

Неділя, 22 вересня, завершить тиждень так само спокійною та теплою погодою. Вітер північний, слабкий, до 8 м/с, а денна температура залишатиметься на рівні +23...+28 °C по всій країні, що дозволить насолодитися ще одним тижнем приємного бабиного літа.

Нагадаємо, 15 вересня в Одесі зливи затопили будинки та вулиці.

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