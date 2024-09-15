Температурные качели: синоптики прогнозируют аномальную погоду в Украине с 16 по 22 сентября

В ближайшие недели на большей части территории Украины ожидается сухая и малооблачная погода, обусловленная влиянием антициклонов. Восточноевропейский антициклон, действующий в первой половине недели, принесет теплые и местами жаркие дни.

Во второй половине недели атмосферные условия изменятся из-за влияния скандинавского антициклона, что приведет к незначительному снижению температуры. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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Погода на 16 сентября. Источник: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 16 сентября, на большей части страны осадков не ожидается. Лишь на крайнем мероприятии, в Одесской области и в Крыму возможны дожди с грозами. Температура будет днем достигать +24...+29 °C, на западе немного прохладнее – +16...+21 °C. Ветер восточный, с порывами до 20 м/с на юге и востоке.

Вторник, 17 сентября, принесет еще один сухой день для большинства регионов, за исключением Одесской области, Приазовья и Крыма, где возможны небольшие дожди. Температура воздуха сохранится на уровне +24...+29°C, а в Карпатах и Закарпатье ожидается +18...+23°C. Ветер восточный, с возможными сильными порывами.

В среду 18 сентября осадки возможны на юге и местами в центральных и западных областях, где ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура останется в пределах +23...+28°C на большей части страны, с прохладой на юго-западе – +18...+23°C.

Четверг, 19 сентября, принесет сухую и солнечную погоду по всей стране. Температура снизится в Карпатах и на востоке, где ожидается до +7 °C. Днем температура будет +23...+28 °C, а на морском побережье ночная температура останется комфортной – до +20 °C.

Пятница, 20 сентября, продолжит серию малооблачных и сухих дней. Ветер сменяется северо-восточным, а температура ночью снизится до +9...+14 °C. Днем сохранится теплая погода – +23…+28 °C, особенно на юге и востоке.

В субботу, 21 сентября, под влиянием антициклона солнечная погода сохранится на всей территории Украины. Ветер остается северным, а температура днем не опустится ниже +23 °C. Ночью на морских побережьях будет немного теплее – до +18 °C.

Воскресенье, 22 сентября, завершит неделю так же спокойной и теплой погодой. Ветер северный, слабый, до 8 м/с, а дневная температура будет оставаться на уровне +23...+28 °C по всей стране, что позволит насладиться еще одной неделей приятного бабьего лета.

Напомним, 15 сентября в Одессе ливни затопили дома и улицы.

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