Чебрець, полин та лепеха: що значать трави, які святять на Трійцю

В Україні Трійця за православним календарем припадає на неділю, 4 червня. У цей день відбувається одна з найбільш урочистих служб року.

На свято Трійці, за традицією, підлогу храмів і будинків встеляють свіжоскошеною травою, ікони прикрашають березовими або кленовими гілками. UAportal зібрав значення трав, які потрібно святити на Зелені свята.

За традицією, напередодні Трійці українці рвали материнку, чебрець, полин, лепеху й прикрашали запашним зіллям світлиці. Лепехою притрушували долівку.

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Чебрець

Ця рослина, згідно з віруваннями, дарує силу і спокій душевний. Чебрець сушили і зашивали у подушки, щоб позбавитися від нічних кошмарів, або носили з собою як оберіг у вигляді ладанки.

Полин

Ця рослина відлякує нечисть від будинку, не дає заводитися мишам і тарганам. Вважалося, що євшан-зілля здатне пробудити пам'ять про степи, про давно забуту старовину, про історичне коріння.

Аїр болотний (лепеха очеретяна)

Стебла аїру болотного розкидали на Трійцю по підлозі у всіх кімнатах. Вважалося, що він привертає в будинок добрих духів, очищає житло і зміцнює здоров'я мешканців.

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Любисток

Ця рослина за віруваннями захищає від будь-якого чаклунства, пристріту, псування або нечистої сили. Корінь любистку додавали у воду для купання, щоб очистити душу та привернути любов.

М’ята

Пахучій м'яті приписували властивості відлякувати злих духів, очищати будинок і захищати його від ворогів. Ще в давнину помітили, що аромат рослини здатний відновлювати душевну рівновагу і розвіювати нудьгу.

Материнка

Ця рослина – символ материнської любові та здоров'я дітей. Проводжаючи у далеку дорогу, мати давала своїй дитині вишитий рушник із загорнутим пучечком сухої материнки.

Пропонуємо дізнатися, для чого на Зелені свята красти зілля у сусідів.

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