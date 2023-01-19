Транзит Венери у Водолії принесе удачу цим знакам зодіаку

Згідно з астрологією, транзит планет у новому році принесе багато змін. 22 січня 2023 року Венера пройде свій перший транзит і він буде у Водолії.

Багато знаків зодіаку отримають вигоду, тоді як багатьом знакам зодіаку доведеться зіткнутися з труднощами. Астрологи розповіли, для кого це буде сприятливим періодом.

Овен

Транзит Венери принесе щастя і процвітання в життя Овнів. Ви отримаєте багато можливостей для досягнення успіху. Уродженці Овна, які ведуть бізнес у партнерстві, ймовірно, отримають вигоду під час цього транзиту. Крім того, цей транзит може принести і грошову вигоду.

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Близнюки

Транзит Венери у Водолії 22 січня посилить духовні нахили в умах Близнюків. Через це Близнюки братимуть участь у благодійній діяльності. Є ймовірність удачі і на роботі. Ви можете отримати підвищення. Студенти, які хочуть поїхати за кордон для отримання вищої освіти, також здійснять свої мрії.

Лев

Рух планети принесе сприятливі результати для людей знака зодіаку Лев. Представники цього знаку, які не перебувають у шлюбі, мають можливість одружитися. Під час транзитного періоду ви також можете подумати про розвиток свого любовного життя. Якщо ви наполегливо працюєте, то ваші шанси на прогрес збільшаться.

Козеріг

Козероги отримають раптове багатство та збільшення доходу під час транзиту Венери. При цьому є можливість отримати нову роботу. Люди, які чекають підвищення, отримають хороші новини. Говорячи про любовне життя, ви добре проведете час з партнером і завершите незавершені справи вдома.

Водолій

Венера проходитиме тільки у Водолії, і під час цього транзиту в житті Водолія можна буде побачити багато змін. Ваші колеги підтримають вас на робочому місці. Офіцери оцінять вашу роботу. Якщо ви хочете здійснити службову поїздку, це дасть вам переваги. Цей транзит Венери зробить вас щасливим. Кожна інвестиція принесе хороший прибуток.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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