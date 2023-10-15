Потрібні кілька секунд та напарник: як швидко заправити ковдру у півковдру (відео)

Постіль варто змінювати щотижня, аби дотримуватися правил гігієни. І не тільки просто прати наволочки, простиню та підковдру, а й наматрацники. Бажано також чистити подушки та матраци.

Якщо заправляння нової постелі є для вас справжньою проблемою, то пропонуємо дізнатися, як це зробити просто.

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Спосіб перший – рулетик. Він підійде для підковдр з розрізом знизу або збоку.

Вивертаємо підковдру навиворіт та розкладаємо на ліжку. Отвір має бути на протилежному від вас боці. Розстеляємо ковдру зверху так, щоб кути точно збігалися. Починаємо акуратно скочувати ковдру та підковдру рулетиком у напрямку до вирізу. Потрібно вивернути підковдру на лицьову сторону – просуньте руки в отвір та оберніть ковдру підковдрою. Розподіліть рівномірно ковдру всередині.

Другий спосіб – для підковдр з розрізом знизу

Виверніть підковдру, суньте руки всередину та візьміться за куточки. Не відпускаючи рук від підковдри схопіться за куточки ковдри. Виверніть підковдру та струсніть, аби ковдра всередині розподілилася рівномірно.

Третій спосіб

Для нього потрібен партнер. Одна людина залазить у підковдру та розставляє руки, аби верхні кути "чохла" були зверху не витягнутих руках. Інша людина подає ковдру тому, хто всередині. Партнер тримає всередині підковдри кути ковдри та підковдри, а людина ззовні тримає "чохол" зверху за кути, поки партнер вибирається з середини.

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Крок 5

Нагадаємо, ми розповіли про прості та ефективні способи очищення матраца, які зроблять ваш сон спокійним та комфортним.

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