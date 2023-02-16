Три знаки зодіаку можуть розбагатіти до кінця 2023 року: на них чекає казкова удача

Період до кінця 2023 року буде дуже сприятливим у фінансовому плані для трьох уродженців зодіакального кола – вони зможуть збільшити доходи в рази. Дехто зважиться змінити роботу на більш оплачувану, інші відкриють власний бізнес.

За словами астрологів, у списку щасливчиків Овни, Терези, Скорпіони. Ось що на них чекає!

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку давно замислювалися про те, як покращити своє фінансове становище, і настав час діяти. Овни отримають одразу кілька вигідних пропозицій щодо роботи, які обіцяють їм кар'єрне зростання та більше грошей. Отримані кошти найкраще вигідно інвестувати, але насамперед прорахувати всі варіанти і ризики. Якщо сумніваєтеся – проконсультуйтеся зі спеціалістом, і тоді точно все вийде.

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Терези

Терези, які пережили не найкращий час, зможуть надолужити втрачене у 2023 році. У них з'являться нові джерела заробітку – можливо, гроші почне приносити старе хобі або ж уродженці знаку консультуватимуть інших у робочих питаннях, чи відкриють бізнес. У будь-якому випадку їм вдасться накопичити пристойну суму, якої вистачить на покупку авто чи нерухомості. У житті Терезів почнеться "біла смуга".

Скорпіон

2023 рік принесе багато хороших новин уродженцям цього знаку зодіаку – їхні заслуги на роботі нарешті оцінять, вони отримають не лише велику премію, а й підвищення на посаді. Водночас почнуть рости й доходи. Можливий прибуток від старих інвестицій, на який Скорпіони зовсім не розраховували. Вони зможуть порадувати себе та близьких великими покупками та вирушити у подорож, про яку давно мріяли.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.