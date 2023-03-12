Три знаки зодіаку одружаться до кінця 2023 року

Зірки зроблять все, щоб 2023 рік поєднав трьох знаків зодіаку з коханими. Щедра енергія Юпітера в Овні на вашому боці, щоб нарешті союз з обранцем серця став реальністю.

Астральна погода буде романтичною для трьох знаків зодіаку, які нарешті зможуть зробити стрибок зі своїм партнером. Астрологи розповіли, кому варто готуватися жити шлюбом мрії.

Телець

Коли Тельці сильно люблять, вони танцюють під веселий вальс, мають метеликів у животі, ширяють на затишній хмаринці і не засмучують коханого. Ви робите неможливе для людини, яку дуже цінуєте, шлюб стане вашим наступним джерелом натхнення у 2023 році.

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Любов буде протікати у вашому житті, і ви не збираєтеся зупинятися, доки не запропонуєте своїй коханій людині й не пообіцяєте їй спокійне й щасливе життя. Ви зупините час, щоб ця мрія стала реальністю, а життя стало прекрасним із партнером, який вміє поєднувати чесність, мудрість і співпереживання.

Скорпіон

Ви починаєте рух і запрошуєте партнера станцювати вальс кохання. Ви геніально вмієте поєднувати серйозність із задоволенням, цю виграшну комбінацію, яку всі хочуть випробувати разом з вами.

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Ви знаєте всі якості, за які вам лестять, цінують і підходять до вас, тому вам варто використовувати їх цього року, поки вас підтримує енергія Юпітера. Відкрийтеся людині, яку ви любите, подивіться їй прямо в очі і попросіть її вийти за вас заміж.

Водолій

Ви визнаєте, що кохання є вирішальним і важливим у вашому житті, і ви не прагнете це заперечувати. Ви не вірите у версію про дві половинки, які доповнюють одна одну, тому що ви вже вірите, що любов триває, коли ми вже цілі, здорові та зцілені від уламків минулого.

Ви шукаєте оптимістичну людину, як ви, яка знатиме, як подвоїти ваше щастя та зосередитися на позитивних речах. У любові ви не залишаєте місця для драми, настирливих промов і нудьги. Для вас життя занадто коротке, щоб журитися через незначні та дурні речі.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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