Три знака зодиака поженятся до конца 2023 года

Звезды сделают все, чтобы 2023 соединил трех знаков зодиака с любимыми. Щедрая энергия Юпитера в Овне на вашей стороне, чтобы наконец союз с избранником сердца стал реальностью.

Астральная погода будет романтичной для трех знаков зодиака, которые наконец-то смогут совершить прыжок со своим партнером. Астрологи рассказали, кому следует готовиться жить браком мечты.

Телец

Когда Тельцы сильно любят, они танцуют под веселый вальс, имеют бабочек в животе, парят на уютном облаке и не расстраивают любимого. Вы делаете невозможное для человека, которого очень цените, брак станет вашим следующим источником вдохновения в 2023 году.

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Любовь будет протекать в вашей жизни, и вы не собираетесь останавливаться, пока не предложите своему любимому человеку и не пообещаете ему спокойную и счастливую жизнь. Вы остановите время, чтобы эта мечта стала реальностью, а жизнь стала прекрасной с партнером, умеющим сочетать честность, мудрость и сопереживание.

Скорпион

Вы начинаете движение и приглашаете партнера станцевать вальс любви. Вы гениально умеете совмещать серьезность с удовольствием, эту выигрышную комбинацию, которую все хотят испытать вместе с вами.

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Вы знаете все качества, за которые вам льстят, ценят и подходят к вам, поэтому вам следует использовать их в этом году, пока вас поддерживает энергия Юпитера. Откройтесь человеку, которого вы любите, посмотрите ему прямо в глаза и попросите его выйти за вас замуж.

Водолей

Вы признаете, что любовь является решающей и важной в вашей жизни, и вы не стремитесь это отрицать. Вы не верите в версию о двух половинках, которые дополняют друг друга, потому что вы верите, что любовь продолжается, когда мы уже целые, здоровые и исцелены от обломков прошлого.

Вы ищете оптимистического человека, как вы, знающего, как удвоить ваше счастье и сосредоточиться на положительных вещах. В любви вы не оставляете места для драмы, назойливых речей и скуки. Для вас жизнь слишком коротка, чтобы печалиться из-за незначительных и глупых вещей.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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