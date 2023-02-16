Три знаки зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання та повірять у щастя

Три знаки зодіаку відчують незрівнянне щастя протягом цього тижня, і недарма Венера готує для них приємні сюрпризи в любовному житті. Уродженці цих знаків знайдуть кохання та проживуть прекрасну ідилію, яка змусить їх жити щасливими днями.

Венера, планета любові та пристрасті, продовжує свій транзит у знаку Риб до 20 лютого 2023 року. За словами астрологів, самотні, які шукають справжнього кохання, знайдуть те, що їм потрібно.

Телець

Керований планетою Венерою, Телець переживе велику любов протягом цього тижня. Цей знак приховує велику чутливість, яку він розкриє протягом наступних кількох днів. Завдяки транзиту Венери уродженець цього знака зможе зустріти особу протилежної статі, в яку шалено закохається. Двоє закоханих закрутять ідеальне кохання, і їхня співучасть змусить багатьох позаздрити.

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Він прямий і відвертий з людиною, яку він любить, і завжди передбачає стабільність і тривалі відносини. Цей чуттєвий знак сильно відчуває емоції. Протягом цього тижня серце Тельця буде наповнене любов’ю. Ці нові стосунки змусять його жити на хмарі щастя. Він почуватиметься реалізованим у своїх стосунках і зможе поділитися всім зі своїм партнером.

Лев

Він буде жити романом, який наповнить його щастям. Дуже закоханий, цей знак намагатиметься максимально використати моменти співучасті, які він розділить з обраницею свого серця. У коханні уродженець цього знаку може бути дуже ніжним і велелюбним. Він також може бути власницьким і захищати людину, яку любить.

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Лев – великий спокусник. Він любить бути в центрі уваги і відчувати, що його люблять інші, навіть якщо він уже перебуває у відносинах. Більше того, саме його величезне его штовхає його висувати себе вперед і сяяти в центрі уваги.

Водолій

Він без вагань висловить свої почуття людині, в яку закоханий. Ця любов зробить його дуже щасливим. Він буде переповнений енергією та позитивом, і близькі не забудуть йому на це підкреслити. У любові Водолії люблять почуватися вільно у стосунках.

Водолій також є динамічним знаком, який уникає рутини та монотонності. Він може швидко набриднути у відносинах. Ось чому цей знак не любить вступати в стосунки, а віддає перевагу флірту. Оптиміст за натурою, він любить подорожувати та відкривати нові горизонти.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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