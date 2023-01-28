Три знаки зодіаку незабаром зустрінуть дивовижну людину: це змінить їхнє життя

Транзит Венери в Рибах 27 січня підштовхне деякі знаки зодіаку до спілкування з іншими та цікавих зустрічей. Планета також спонукатиме шукати трохи більше свободи у своїх стосунках і відпустити минуле.

Венера в Рибах матиме набагато більше романтичної енергії, і деякі знаки зодіаку будуть більш готові любити та тягнутися до інших. За словами астрологів, це дозволить зустріти дивовижну людину.

Овен

Венера буде сильно впливати на Овна. Представники цього знака захочуть розширити своє коло спілкування. Після тижнів ізоляції, особливо через ретроградний Меркурій і Марс, Овни захочуть вийти і познайомитися з новими людьми. Протягом решти січня вони потягнуться до інших і по-справжньому дізнаються їх.

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Спочатку їм буде важко відкритися і знайти цікаву людину, але з часом все повинно покращитися. В кінці січня ситуація Овнів зміниться і вони зустрінуть людину, яка буде відповідати їм за всіма пунктами. Ця людина буде добра до них, і вони можуть відчути щось дуже прекрасне.

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Лев

Леви будуть готові почати новий етап у своєму житті з проходженням Венери в Рибах. Кінець січня буде важливим для представників цього знаку, єдиною метою яких буде знайомство з новою людиною. Усе відбуватиметься природним шляхом.

Леви продовжуватимуть займатися своїми справами та вести своє життя, але людина, яку вони зустрінуть, почне займати місце в їхніх думках. Лев почне нескінченні дискусії з цією людиною, а також буде прагнути дізнатися її ближче.

Діва

Уродженці цього знака дуже раціональні та задають собі багато запитань на початку 2023 року. Самотні Діви схильні вирішувати свої проблеми, не звертаючись за допомогою до інших. Але в кінці січня, з транзитом Венери в Рибах, вони будуть здивовані несподіваною зустріччю.

Вони будуть заінтриговані знаннями цієї людини. Кінець січня може змінити погляди Діви на речі, і вони зможуть прийняти більш відверту поведінку з іншими. Ця людина може принести їм позитивні речі та допомогти зрозуміти певні проблеми їхнього життя.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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