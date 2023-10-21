Квітникарі порадили, як вберегти кімнатні рослини від хвороб в холодну пору року

Коли настає холодна погода, кімнатні рослини вимагають особливої уваги та захисту. Ви можете вжити кілька заходів для забезпечення їхнього комфорту та здоров‘я. Іноді навіть необхідно пересадити раніше.

За допомогою цих трьох порад ви зможете захистити свої кімнатні рослини від холоду та допомогти їм легше пережити осінь та зиму.

Про це повідомляє santeplus.

Змініть розташування рослин

При зниженні температури переставте рослини на більш тепле та світле місце, ближче до вікна, забезпечуючи достатнє освітлення. Уникайте того, щоб листя рослин торкалося холодного скла вікна. Також утримуйте рослини подалі від протягів і обігрівачів, оскільки вони можуть пересушувати навколишнє повітря та шкодити рослинам. Ніжним кімнатним рослинам рекомендується забезпечити додатковий захист, обгорнувши горщики газетою або мульчуючи ґрунт, щоб захистити корені рослин від холоду та запобігти випаровуванню води.

Ретельно поливайте рослини

Використовуйте теплу воду для поливу, щоб забезпечити рослинам, особливо тропічним, відповідний рівень вологості. Щоб зберегти вологість, розмістіть рослини у ванній кімнаті, де вони зможуть отримувати додаткову вологість. Регулярно обприскуйте листя рослин, щоб запобігти їхньому висиханню.

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Забезпечте достатнє освітлення

Кімнатним рослинам потрібно достатньо світла для фотосинтезу. Якщо в вашому помешканні недостатньо природного світла, особливо взимку, розгляньте можливість використання штучного освітлення, такого як люмінесцентні або садові лампи. Уникайте галогенних ламп, оскільки вони можуть бути шкідливими для рослин. Постійно слідкуйте за станом листя ваших рослин, оскільки пожовтіння може бути ознакою нестачі світла.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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