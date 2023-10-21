Цветоводы посоветовали, как уберечь комнатные растения от болезней в холодное время года

Когда наступает холодная погода, комнатные растения требуют особого внимания и защиты. Вы можете принять несколько мер по обеспечению их комфорта и здоровья. Иногда даже необходимо пересадить раньше.

С помощью этих трех советов вы сможете оградить свои комнатные растения от холода и помочь им легче пережить осень и зиму.

Об этом сообщает santeplus.

Измените расположение растений

При понижении температуры переставьте растения на более теплое и светлое место, поближе к окну, обеспечивая достаточное освещение. Избегайте того, чтобы листья растений касались холодного стекла окна. Также удерживайте растения подальше от сквозняков и обогревателей, поскольку они могут пересушивать окружающий воздух и вредить растениям. Нежным комнатным растениям рекомендуется обеспечить дополнительную защиту, обернув горшки газетой или мульчируя почву, чтобы защитить корни растений от холода и предотвратить испарение воды.

Тщательно поливайте растения

Используйте теплую воду для полива, чтобы обеспечить растениям, особенно тропическим, соответствующий уровень влажности. Чтобы сохранить влажность, разместите растения в ванной, где они смогут получать дополнительную влажность. Регулярно опрыскивайте листья растений, чтобы предотвратить их высыхание.

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Обеспечьте достаточное освещение

Комнатным растениям требуется достаточно света для фотосинтеза. Если в вашем доме недостаточно природного света, особенно зимой, рассмотрите возможность использования искусственного освещения, такого как люминесцентные или садовые лампы. Избегайте галогенных ламп, так как они могут быть вредными для растений. Постоянно следите за состоянием листьев ваших растений, поскольку пожелтение может являться признаком недостатка света.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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