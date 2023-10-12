Прибиральники пояснили, як легко позбутися жовтих плям на подушках: неочікуване рішення

Жовті плями на подушках можуть бути непривабливими, і їх важко видалити. Однак прибиральники радять використати звичайний кухонний продукт: таблетки для посудомийної машини.

Цей доступний і легкодоступний предмет може творити чудеса, відновлюючи білизну подушок. Про це повідомляє Express.co.uk.

Основною причиною появи жовтих плям на подушках є піт, який просочується крізь наволочку та залишає непривабливі сліди. Крім того, жир з волосся, а також певна косметика та засоби по догляду за шкірою можуть сприяти появі цих плям.

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Просто додайте таблетку для посудомийної машини в пральну машину під час чищення подушок, і нехай вона почне діяти протягом одного циклу прання. Багато користувачів повідомили про вражаючі результати, коли їхні подушки виглядають біліше, ніж будь-коли раніше.

Ефективність таблеток для посудомийних машин полягає в їхніх потужних миючих властивостях. Вони не тільки доступні, але й дають чудові результати.

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