Вчені знайшли антибіотик, що здатен швидко позбавити вугрів та прищів

Науковці провели дослідження та знайшли спосіб швидко і гарантовано позбутися вугрів й прищів на обличчі. Вони з'ясували, що з такою проблемою ефективно бореться антибіотик наразін.

Зазначається, що висипи на обличчі (акне) викликає шкірна бактерія Cutibacterium Acnes. Її розмноження призводить до появи пустул.

Зростання бактерій можуть пригнічувати антибіотики або гормони, вони зменшують кількість шкірного жиру, що живить мікроби, однак багато з них мають побічні ефекти або стають неефективними в міру адаптації бактерій.

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У дослідженні, описаному в науковому виданні Pubs, зазначається, що ефективно бореться з акне антибіотик наразін. Він використовується для запобігання інфекціям у худоби та птиці.

Команді вчених вдалося продемонструвати, що доставка наночастинок може значно покращити ефективність лікування. Загорнутий у крихітні капсули, що в тисячу разів менші, ніж одне пасмо людського волосся, звані наноміцелами, наразін може проникати набагато глибше в шкіру, ніж коли він був лише змішаний з водою.

Фактично, команда виявила, що їхня спеціальна система доставки наночастинок покращила розчинність більш ніж у 100 разів у порівнянні з простою водною сумішшю. Частково це сталося завдяки використанню Soluplus, сполуки, яка покращила розчинність наноміцел та стабільність доставки ліків.

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