Вчені знайшли скам'янілість, що є доказом ''смертельної битви'', яка сталася 125 млн років тому (фото)

Маленький борсукоподібний ссавець і дитинча двоногого динозавра зіткнулися в смертельній битві 125 мільйонів років тому, коли їх обох убило вулканічним селевим потоком. Кістки тварин ідеально збереглися завдяки вулканічній породі.

Як повідомляє Live Science, скам’янілість було знайдено в пластах скам’янілостей Люцзітунь у китайській провінції Ляонін у 2012 році. Цю територію назвали "китайським динозавром Помпеї", оскільки вулканічні селеві потоки в середині мезозойської ери швидко накрили територію.

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Зазначається, що у кам'яній плиті містилися скелети двох видів — Repenomamus robustus, вимерлої барсукоподібної істоти, яка була одним із найбільших живих ссавців у той час, і динозавра з роду Psittacosaurus, групи рослиноїдних рогатих динозаврів із пташиним дзьобом і довгими нитками на кінцях хвоста.

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Довжина ссавця від носа до хвоста становила близько 47 сантиметрів, а довжина динозавра — близько 120 см. Виходячи з розмірів минулих скам’янілостей, це свідчить про те, що обидві істоти не були повністю дорослими.

Дослідники описали "дуелянтних" тварин у новій статті, яка була опублікована 18 липня в журналі Scientific Reports.

Вони з'ясували, що маленький ссавець, ймовірно, виграв бій, очевидно завдавши смертельного удару більшому динозавру перед тим, як їх обох поховало в розпаленій гарячій лаві вулкана.

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"Динозавр лежить на передній частині, задні кінцівки зігнуті з обох боків тіла, а шия і хвіст закручені вліво", — зазначається в дослідженні. Ссавець лежить на лівому боці динозавра і вигинається вправо. Ліва передня лапа R. robustus також стискає нижню щелепу динозавра, тоді як ліва задня лапа ссавця, здається, стискає ліву гомілку динозавра, додали вчені.

Але найпереконливішим доказом того, що R. robustus був переможцем, є те, що зуби ссавця були в грудній клітці динозавра, коли тварини померли.

Нове відкриття перевертає те, що дослідники давно припускали про динозаврів і ссавців — що вимерлі рептилії в основному полювали на ссавців, а не навпаки, — сказав у заяві співавтор дослідження Джордан Маллон, палеобіолог з Канадського музею природи в Оттаві. "Це одне з перших доказів справжньої хижацької поведінки ссавців на динозаврах", – додав він.

Нагадаємо, вчені виявили, що доісторичні ссавці полювали на втричі більших за них динозаврів.

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