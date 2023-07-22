ukr
русский
Наука

Вчені знайшли скам'янілість, що є доказом "смертельної битви", яка сталася 125 млн років тому (фото)

Билім Олена

Вчені знайшли скам'янілість, що є доказом 'смертельної битви', яка сталася 125 млн років тому (фото)

Маленький борсукоподібний ссавець і дитинча двоногого динозавра зіткнулися в смертельній битві 125 мільйонів років тому, коли їх обох убило вулканічним селевим потоком. Кістки тварин ідеально збереглися завдяки вулканічній породі.

Як повідомляє Live Science, скам’янілість було знайдено в пластах скам’янілостей Люцзітунь у китайській провінції Ляонін у 2012 році. Цю територію назвали "китайським динозавром Помпеї", оскільки вулканічні селеві потоки в середині мезозойської ери швидко накрили територію.

Читайте також: Палеонтологи відкрили три нових види ссавців завдяки знайденим у Америці скам’янілостям

Зазначається, що у кам'яній плиті містилися скелети двох видів — Repenomamus robustus, вимерлої барсукоподібної істоти, яка була одним із найбільших живих ссавців у той час, і динозавра з роду Psittacosaurus, групи рослиноїдних рогатих динозаврів із пташиним дзьобом і довгими нитками на кінцях хвоста.

Вчені знайшли скам'янілість, що є доказом ''смертельної битви'', яка сталася 125 млн років тому (фото)

Довжина ссавця від носа до хвоста становила близько 47 сантиметрів, а довжина динозавра — близько 120 см. Виходячи з розмірів минулих скам’янілостей, це свідчить про те, що обидві істоти не були повністю дорослими.

Дослідники описали "дуелянтних" тварин у новій статті, яка була опублікована 18 липня в журналі Scientific Reports.

Вони з'ясували, що маленький ссавець, ймовірно, виграв бій, очевидно завдавши смертельного удару більшому динозавру перед тим, як їх обох поховало в розпаленій гарячій лаві вулкана.

Читайте також: Вчені розвіяли міф про низький IQ динозаврів

"Динозавр лежить на передній частині, задні кінцівки зігнуті з обох боків тіла, а шия і хвіст закручені вліво", — зазначається в дослідженні. Ссавець лежить на лівому боці динозавра і вигинається вправо. Ліва передня лапа R. robustus також стискає нижню щелепу динозавра, тоді як ліва задня лапа ссавця, здається, стискає ліву гомілку динозавра, додали вчені.

Вчені знайшли скам'янілість, що є доказом ''смертельної битви'', яка сталася 125 млн років тому (фото)
Вчені знайшли скам'янілість, що є доказом ''смертельної битви'', яка сталася 125 млн років тому (фото)

Але найпереконливішим доказом того, що R. robustus був переможцем, є те, що зуби ссавця були в грудній клітці динозавра, коли тварини померли.

Нове відкриття перевертає те, що дослідники давно припускали про динозаврів і ссавців — що вимерлі рептилії в основному полювали на ссавців, а не навпаки, — сказав у заяві співавтор дослідження Джордан Маллон, палеобіолог з Канадського музею природи в Оттаві. "Це одне з перших доказів справжньої хижацької поведінки ссавців на динозаврах", – додав він.

Нагадаємо, вчені виявили, що доісторичні ссавці полювали на втричі більших за них динозаврів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ФотоНаукаКитай