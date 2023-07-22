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Ученые обнаружили окаменелость, являющуюся доказательством "смертельной битвы", произошедшей 125 млн лет назад (фото)

Былим Елена

Ученые обнаружили окаменелость, являющуюся доказательством 'смертельной битвы', произошедшей 125 млн лет назад (фото)

Маленькое барсуковидное млекопитающее и детеныш двуногого динозавра столкнулись в смертельной битве 125 миллионов лет назад, когда их обоих убило вулканическим селевым потоком. Кости животных идеально сохранились благодаря вулканической породе.

Как сообщает Live Science, окаменелость была найдена в пластах окаменелостей Люцзитунь в китайской провинции Ляонин в 2012 году. Эту территорию назвали "китайским динозавром Помпеи", поскольку вулканические селевые потоки внутри мезозойской эры быстро накрыли территорию.

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Отмечается, что в каменной плите содержались скелеты двух видов — Repenomamus robustus, вымершего барсукообразного существа, являвшегося одним из самых живых млекопитающих в то время, и динозавра из рода Psittacosaurus, группы растительноядных рогатых динозавров с птичьим клювом и длинным хвостом.

Ученые обнаружили окаменелость, являющуюся доказательством ''смертельной битвы'', произошедшей 125 млн лет назад (фото)

Длина млекопитающего от носа до хвоста составляла около 47 сантиметров, а длина динозавра – около 120 см. Исходя из размеров прошлых окаменелостей, это свидетельствует о том, что оба существа не были полностью взрослыми.

Исследователи описали "дуэлянтных" животных в новой статье, опубликованной 18 июля в журнале Scientific Reports.

Они выяснили, что маленькое млекопитающее, вероятно, выиграло бой, очевидно нанеся смертельный удар большему динозавру перед тем, как их обоих похоронило в разгоряченной горячей лаве вулкана.

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"Динозавр лежит на передней части, задние конечности согнуты с обеих сторон тела, а шея и хвост закручены влево", — отмечается в исследовании. Млекопитающее лежит на левой стороне динозавра и изгибается вправо. Левая передняя лапа R. robustus также сжимает нижнюю челюсть динозавра, в то время как левая задняя лапа млекопитающего, кажется, сжимает левую голень динозавра, добавили ученые.

Ученые обнаружили окаменелость, являющуюся доказательством ''смертельной битвы'', произошедшей 125 млн лет назад (фото)
Ученые обнаружили окаменелость, являющуюся доказательством ''смертельной битвы'', произошедшей 125 млн лет назад (фото)

Но самое убедительное доказательство того, что R. robustus был победителем, является то, что зубы млекопитающего были в грудной клетке динозавра, когда животные умерли.

Новое открытие переворачивает то, что исследователи давно предполагали о динозаврах и млекопитающих – что вымершие рептилии в основном охотились на млекопитающих, а не наоборот, – сказал в заявлении соавтор исследования Джордан Маллон, палеобиолог из Канадского музея природы в Оттаве. "Это одно из первых доказательств подлинного хищнического поведения млекопитающих на динозаврах", – добавил он.

Напомним, ученые обнаружили, что доисторические млекопитающие охотились на втрое больше динозавров.

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