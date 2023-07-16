Вчені відповіли чи можуть собаки плакати

Відомо, що собаки є надзвичайно розумними та чутливими домашніми улюбленцями, але чи можуть вони плакати, подібно до людей? Фактично, собаки не плачуть в традиційному розумінні цього слова, але є кілька ознак, які можуть свідчити про їхнє посиніння.

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Так само, як і у кішок та більшості ссавців, у собак є слізні протоки в очах, але вони служать для змащення та захисту очей, а не для вираження страждання. Лише люди вважаються тваринами, які можуть плакати внаслідок емоцій або фізичного болю. Хоча причини цього феномену невідомі, деякі вчені стверджують, що це еволюційно сформована емоційна реакція, яка призначена для сигналізування широкому соціальному оточенню.

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Якщо ви помічаєте сльози в очах своєї собаки, це не обов'язково означає, що вона сумує. Це може свідчити про проблему, таку як алергія, подразнення очей, застряглий сторонній предмет, закупорка слізних проток або інфекція.

Однак у собак є ряд поведінкових ознак, які можуть вказувати на те, що вони почуваються сумнівно, тривожно або переживають негативні емоції. Часті звуки, такі як скиглення або виття, можуть бути ознакою поганого самопочуття у собаки. Сумнівні собаки можуть проявляти відсутність інтересу до раніше улюблених занять, таких як прогулянки чи гри на вулиці.

Зниження апетиту, надмірне облизування та зміни в режимі сну можуть бути ще однією підказкою на посиніння собаки. Деякі собаки можуть проявляти деструктивну та неспокійну поведінку, таку як погризування меблів, якщо вони почувають тривогу або сум.

Деякі вчені вважають, що собаки можуть відчувати тривогу та інші емоційні розлади, подібні до людей. Ймовірність розвитку таких проблемних розладів у собак пов'язана зі сімома різними рисами їх особистості: невпевненість, енергійність, нахиленість до навчання, агресивність/домінування, здатність до спілкування з людьми, суспільність та наполегливість.

Проте у більшості випадків дивне скиглення собаки не є наслідком хронічних емоційних розладів. Одним із найважливіших факторів суму у собак є зміни в оточенні, такі як нове місце проживання, зміна розкладу або відсутність улюбленої людини. У більшості випадків найкращим способом позбутися суму в собаки є забезпечення їй здорового харчування, регулярних ігор та фізичної активності (це стосується і людей).

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