Вчені створили унікальну рукавичку, яка допомагає незрячим вивчати шрифт Брайля

Науковці розробили спеціальну рукавичку BrailleWear, яка має допомогти незрячим людям вивчати шрифт Брайля. Унікальний технологічний пристрій розробив стартап із допоміжних технологій ORama AI.

Співзасновник компанії Кушагра Джайн працював волонтером в інституті для сліпих в Індії й там зрозумів, що 90% людей із вадами зору не можуть читати шрифт Брайля. Тоді у нього виникла ідея знайти спосіб, який допоможе незрячим читати.

Як повідомляє NewAtlas, у рукавички вбудований електронний модуль, розташований між великим і вказівним пальцями. Він має невелику камеру та світлодіодну лампу. Ця лампа освітлює шрифт Брайля під косим кутом, а камера фіксує крапки та трансформує їх у слова.

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"Отриманий візерунок висококонтрастних тіней легко відображається на камері, що дозволяє програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту зіставляти цей шаблон із відповідним шрифтом Брайля. Динамік, вмонтований у рукавичку, повідомляє користувачеві, що рукавичка "прочитала", – пише видання.

Ініціатори цієї розробки сподіваються, що такі рукавички допоможуть незрячим навчитися з часом самостійно розрізняти шрифт Брайля на дотик. Тож рукавичка стане лише "помічником".

Згодом розробники планують оснастити BrailleWear аудіороз’ємом та модулем Bluetooth, щоб користувачі могли прослуховувати аудіозапис через навушники.

В ORama AI прогнозують, що вартість пристрою складатиме 300 доларів США і вони будуть доступні для замовлення до кінця року.

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