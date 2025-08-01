'Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час': Зеленський запропонував путіну зустрітись особисто

Президент Володимир Зеленський закликав російське керівництво припинити обмежуватися лише заявами та технічними контактами й перейти до прямих перемовин на рівні глав держав.За словами Зеленського, якщо слова російської сторони є справжнім сигналом готовності припинити війну гідно й досягти справжнього й тривалого миру, а не спробою виграти час чи послабити санкційний тиск, то Україна, як і раніше, відкрита до прямого діалогу на найвищому рівні.

Про це глава держави написав в соцмережах. Він наголосив, що всі добре розуміють, у чиїх руках ухвалення рішень у Росії, і що саме ця особа повинна зупинити війну. Зеленський нагадав, що така ініціатива вже звучала від Сполучених Штатів, і Україна її підтримала. Відтак наступний крок — це політична воля Кремля.

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Окремо президент України подякував усім, хто сприяє досягненню миру, зокрема відзначив ініціативи експрезидента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення російської агресії, людських втрат і встановлення справедливого миру.

Перед цим президент РФ Володимир Путін заявив, що його умови, оприлюднені ще влітку 2024 року, залишаються незмінними. Він наполягає на повному виведенні українських військ із окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів.

Водночас Путін згадав про переговори в Стамбулі й висловився за необхідність обговорення конкретних кроків задля встановлення "довготривалого миру в Україні без часових рамок".

Раніше ми розповідали, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним у Стамбулі.

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