Україна зможе 'закрити небо': екстрасенс розповів, коли зменшиться кількість ракетних атак Росії

Росія не припинить ракетних ударів по Україні, але завдяки посиленню української ППО більшість ворожих повітряних цілей вдасться збивати. Запаси озброєння ворог ще не вичерпав, тож про припинення атак говорити рано.

Про це заявив екстрасенс Валерій Шатілович. "Думаю, що десь ще у березні двічі вони спробують зробити більш масований обстріл, не просто по одному місту або там "шахеди" випустити на одну область, а масовіше", – зазначив він.

За його словами, Росія битиме по мирних містах, проте вже у квітні українська ППО буде посилена настільки, що небо над країною вдасться "закрити".

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.