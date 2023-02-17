Українська артилерія влучно відпрацювала по ворожій піхоті під Бахмутом (відео)

Українські військові ліквідували російську піхоту на Бахмутському напрямку. Для знищення ворога залучили артилеристів.

Йдеться про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Відео з ліквідацією російських окупантів опублікували у Telegram-каналі бригади.

"Мінус піхота противника. Бахмутський напрямок. Влучно відпрацював артилерійський дивізіон 3 ОШБр, підрозділ "Команда-Постріл", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як група російських піхотинців рухається дорогою вздовж лінії електромереж. Наступної миті по ворогу починають працювати українські артилеристи.

Відео дня

Один з окупантів, який був найближче до місця удару, ймовірніше за все загинув одразу. Точна кількість ліквідованих ворогів не вказана.

Час та місце знищення ворожої піхоти не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили російський ЗРК "Оса". На це знадобився один влучний постріл артилерії.

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