Українські десантники епічно знищили БМП окупантів на Луганщині (відео)

Українські військові продовжують героїчно стримувати навалу окупантів. Зокрема, бої тривають у Луганській області.

Напередодні бійцям 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади вдалося ліквідувати БМП росіян. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Січеславські десантники знищили БМП окупантів, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку. "Боги війни" 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України влучно працюють по ворожих цілях на Луганщині! Кожен їх постріл – це знищена техніка та жива сила окупантів", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як окупанти намагаються евакуювати пошкоджену техніку. На наступних кадрах показано, як влучний удар зупиняє росіян, а машина спалахує.

Точний час та місце знищення БМП не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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