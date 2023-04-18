Украинские десантники эпически уничтожили БМП оккупантов на Луганщине (видео)

Украинские военные продолжают героически сдерживать нашествие оккупантов. В частности, бои продолжаются в Луганской области.

Накануне бойцам 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады удалось ликвидировать БМП россиян. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Сечеславские десантники уничтожили БМП оккупантов, которая пыталась эвакуировать поврежденный грузовик. "Боги войны" 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ДШВ ВС Украины метко работают по враждебным целям на Луганщине! Каждый их выстрел – это уничтоженная техника и живая сила оккупантов", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как оккупанты пытаются эвакуировать поврежденную технику. На следующих кадрах показано, как точный удар останавливает россиян, а машина загорается.

Точное время и место уничтожения БМП не сообщаются из соображений безопасности.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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