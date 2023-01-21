Українські військові показали, як дистанційно розміновують Харківщину словацькою машиною Bozena-5 (відео)

Українські військові продовжують розмінування звільнених з-під російської окупації територій, зокрема, на Харківщині. Для цього бійці залучають машини словацького виробництва "Bozena-5".

Такою системою можна керувати дистанційно з відстані до 5000 метрів. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних сил України.

"Лише протягом трьох тижнів, завдяки злагодженій роботі розрахунку даного зразка інженерного озброєння, відновлено електропостачання для понад 8,5 тисячі споживачів, зокрема, населених пунктів Циркуни, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що "Bozena-5" призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами. Йдеться про предмети з вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу.

Швидкість словацької машини становить до 9 км/год.

Зауважимо, за попередніми даними внаслідок повномасштабного російського вторгнення було заміновано приблизно 30% території України, або близько 180 тисяч кв.км. На повне розмінування України піде від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали як з дрона знищують протитанкові міни, які окупанти возять на броні.

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